Il primo teaser di Outlander 6 | in uscita nel 2022 | preannuncia l’arrivo della Rivoluzione Americana

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ildi6, rilasciato sabato 9 ottobre in concomitanza con il panel del New York Comic Con dedicato alla serie, mostra la quite primatempesta che sarà rappresentata dalla. Il period drama di Starz, adattamento del fortunato ciclo di romanzi di Diana Gabaldon, tornerà con la nuova stagione nei primi mesi del, come anticipano il poster e le prime immagini video rilasciate dallo streamer, che aveva già diffuso diverse foto promozionali. Neldi6 i residenti di Fraser’s Ridge sono immersi nelle loro vite: Claire e Jamie appaiono sempre affiatati, Marsali stringe in braccio un bambino, Bree e Roger si scambiano uno sguardo affettuoso, mentre il giovane Ian e Malva ...