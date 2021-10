Il primo film tunisino nominato agli Oscar fonde due mondi inconciliabili: arte e rifugiati. Un artista propone a Sam (Yahya Mahayni) di tatuare sul suo corpo il visto di Schengen, per permettergli di arrivare in Belgio in quanto "opera d'arte" (Di sabato 9 ottobre 2021) "L'uomo che vendette la sua pelle" guarda le foto L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLEGenere: Commedia drammatica ???Regia di Kaouther Ben Hania. Con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci, Koen De Bouw Sam, giovane siriano fuggito da Raqqa (Mahayani, notevole), si imbuca in una galleria d’arte di Beirut per scroccare cibo. La proposta dell’artista (tatuare sul suo corpo il visto di Schengen, per permettergli di arrivare, in ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 ottobre 2021) "L'uomo che vendette la sua pelle" guarda le foto L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLEGenere: Commedia drammatica ???Regia di Kaouther Ben Hania. Con, Dea Liane, Monica Bellucci, Koen De Bouw Sam, giovane siriano fuggito da Raqqa (Mahayani, notevole), si imbuca in una galleria d’di Beirut per scroccare cibo. La proposta dell’sul suoildi, perdi, in ...

