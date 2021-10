Il premio Nobel Maria Ressa attacca Facebook: "E' contro i fatti e mina democrazia" (Di sabato 9 ottobre 2021) Facebook è "contro i fatti" e non è riuscita a impedire la diffusione della disinformazione. L'atto d'accusa è della giornalista filippina Maria Ressa che ieri ha vinto il Nobel per la pace. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021)è "" e non è riuscita a impedire la diffusione della disinformazione. L'atto d'accusa è della giornalista filippinache ieri ha vinto ilper la pace. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premio Nobel Giorgio Parisi accolto da una standing ovation alla riunione di preparazione alla COP26 a Monteci… - Avvenire_Nei : Intervista al premio #Nobel #Gurnah: «Ora diamo voce al dramma dei rifugiati» - Internazionale : Il premio Nobel per la pace è stato assegnato alla giornalista filippina Maria Ressa. In questo articolo del Guardi… - Gian_Mal : RT @gengio5: A questo punto date il premio #Nobel per la medicina ai #novax,visto che sono esperti e se ne intendono molto #piazzadelpopolo - Lucafale : RT @project_jade: Scusate per l'assenza, in questi giorni ero in Svezia per ritirare un Nobel. (L'addolcitore, non il premio eh) -