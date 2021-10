Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 9 Ottobre 2021 – Video (Di sabato 9 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “La maggior parte dei cristiani che si dannano, si dannano a causa della loro ignoranza”. Santo Curato d’Ars, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 9 ottobre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “La maggior parte dei cristiani che si dannano, si dannano a causa della loro ignoranza”. Santo, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

