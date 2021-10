Il Papa apre il sinodo pluriennale, tra cacofonie e immobilismo (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sinodo non è un evento di 'facciata', non è un 'parlarsi addosso' e non deve cadere nell''immobilismo' per cui non si può fare nulla che non si sia già fatto. aprendo con una mattinata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilnon è un evento di 'facciata', non è un 'parlarsi addosso' e non deve cadere nell''' per cui non si può fare nulla che non si sia già fatto.ndo con una mattinata di ...

vaticannews_it : #5ottobre #PapaFrancesco apre in #Vaticano l’incontro dei rappresentanti delle fedi mondiali e rilancia l’appello… - robinrome : RT @iscaramuzzi: Il Papa apre il cantiere di un sinodo “globale” della Chiesa, pro memoria - iscaramuzzi : Il Papa apre il cantiere di un sinodo “globale” della Chiesa, pro memoria - chiesa52 : RT @UniGregoriana: ??? Domenica si apre il #Sinodo dei vescovi per una #Chiesa sinodale. Su Radio Vaticana (min. 14:05) il commento di don D… - AlessandroRosc7 : RT @civcatt: Domani #9ottobre si apre il #Sinodo. Per comprendere cosa intende #PapaFrancesco per 'cammino sinodale' ci sono 2 pietre milia… -