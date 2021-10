Il nuovo Newcastle e una coltellata al mondo calcistico (Di sabato 9 ottobre 2021) L’acquisizione da parte del fondo saudita PIF ha reso il club dei Magpies il più ricco del mondo. Dati alla mano il valore stimato delle attività collegate al fondo arabo supera i 300 miliardi di sterline. Insomma, molto più ricco del Manchester City o del Paris Saint-Germain. Il nuovo corso del Newcastle è stato celebrato in pompa magna dai tifosi della squadra. Eppure il nuovo Newcastle non è altro che l’ennesima pugnalata al calcio moderno. Dove si festeggia per l’arrivo degli sceicchi si piangeva per la nascita della Superlega. Diciamo che non è stata una grande dimostrazione di coerenza. Da dove parte l’incoerenza del nuovo Newcastle? Quando nella famosa notte dello scisma calcistico relativo alla Superlega fu resa nota la partecipazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) L’acquisizione da parte del fondo saudita PIF ha reso il club dei Magpies il più ricco del. Dati alla mano il valore stimato delle attività collegate al fondo arabo supera i 300 miliardi di sterline. Insomma, molto più ricco del Manchester City o del Paris Saint-Germain. Ilcorso delè stato celebrato in pompa magna dai tifosi della squadra. Eppure ilnon è altro che l’ennesima pugnalata al calcio moderno. Dove si festeggia per l’arrivo degli sceicchi si piangeva per la nascita della Superlega. Diciamo che non è stata una grande dimostrazione di coerenza. Da dove parte l’incoerenza del? Quando nella famosa notte dello scismarelativo alla Superlega fu resa nota la partecipazione ...

