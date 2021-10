Il Nobel Parisi fa il grillino del clima (Di sabato 9 ottobre 2021) E allora? Torniamo alla candela? Al calesse? Aboliamo i cimiteri e, quasi del tutto, la doccia, come suggeriva Fulco Pratesi del Wwf? E soprattutto, c’era bisogno di premiare con il Nobel la tesi del ritorno all’età della pietra? Ieri, Giorgio Parisi, fresco del prestigioso riconoscimento dell’Accademia svedese, intervenendo alla Camera, ci ha deliziato con la sua teoria sulla decrescita: se il Pil “rimarrà al centro dell’attenzione”, avremo “un futuro triste”. E poi la solita requisitoria ai governi che non fanno abbastanza, che sul clima hanno ottenuto risultati “estremamente modesti”. Il “bla bla bla” di Greta Thunberg. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/nobrl-Parisi.mp4 Ma è proprio così? Non ci permettiamo di competere sul piano della scienza con il professor Parisi. Ma non ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 ottobre 2021) E allora? Torniamo alla candela? Al calesse? Aboliamo i cimiteri e, quasi del tutto, la doccia, come suggeriva Fulco Pratesi del Wwf? E soprattutto, c’era bisogno di premiare con illa tesi del ritorno all’età della pietra? Ieri, Giorgio, fresco del prestigioso riconoscimento dell’Accademia svedese, intervenendo alla Camera, ci ha deliziato con la sua teoria sulla decrescita: se il Pil “rimarrà al centro dell’attenzione”, avremo “un futuro triste”. E poi la solita requisitoria ai governi che non fanno abbastanza, che sulhanno ottenuto risultati “estremamente modesti”. Il “bla bla bla” di Greta Thunberg. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/nobrl-.mp4 Ma è proprio così? Non ci permettiamo di competere sul piano della scienza con il professor. Ma non ...

