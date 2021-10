Il Newcastle prepara il dream team | colpi stellari sul mercato | i nomi sono da impazzire

(Di sabato 9 ottobre 2021) E’ arrivata la svolta in casa, il club inglese ha ufficializzato il passaggio di proprietà e i tifosiscesi in piazza per festeggiare. Si tratta di un consorzio dell’Arabia Saudita composto dal Fondo Investimenti Pubblici (PIF), il fondo sovrano del principe saudita Bin Salman, dall’impresa della donna d’affari Amanda Staveley (PCP Capital Partners) e dalla compagnia RB Sports & Media. Mohammad Bin Salman Al Sa’ud è membro della famiglia reale Al Sa’ud, figlio dell’attuale re saudita Salman, vice-primo ministro e ministro della difesa dell’Arabia Saudita. Ha 36 anni. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 18 miliardi di dollari. Le ambizioniimportantissime, l’intenzione è quella di raggiungere la salvezza nella stagione in corso e disputare un campionato di vertice dal prossimo anno. Iniziano a circolare voci ...

Advertising

CalcioWeb : Il #Newcastle ha ufficializzato il passaggio di proprietà. Iniziano a circolare nomi sul mercato che hanno fatto im… - fcin1908it : GdS – “Un principe vuole Conte”: il Newcastle dei sauditi prepara l’offerta all’ex Inter - infoitsport : GdS – Un principe vuole Conte: il Newcastle dei sauditi prepara l’offerta all’ex Inter - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Cosa è il PIF, il fondo saudita proprietario del Newcastle: Il passaggio del Newcastle al Public… - lorenzo_semino : Il Newcastle si prepara al cambio di proprietà, atteso questa mattina. Saint-Maximin: -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle prepara

CalcioWeb

Ilda ieri ha una nuova proprietà. L'Arabia Saudita è sbarcata in Premier League con il fondo Pif che ha preso in mano lo storico club inglese e orauna vera rivoluzione a suon di colpi ......Sadeghoolvaad e oggi che il traguardo è stato tagliato a braccia levate al primo turno sia ..."Sono Ronald Stride Lecturer in Technical Art History alla Northumbria University di(Uk),...E’ arrivata la svolta in casa Newcastle, il club inglese ha ufficializzato il passaggio di proprietà e i tifosi sono scesi in piazza per festeggiare. Si tratta di un consorzio dell’Arabia Saudita comp ...La nuova proprietà del Newcastle starebbe già pensando a costruire una rosa vincente, e tra i nomi in lista ci sarebbe anche quello di Mauro Icardi ...