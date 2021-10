Il Napoli pensa ad un titolare del Torino in vista della prossima stagione (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Roma, qualora dovesse andare via Manolas la prossima stagione, il Napoli potrebbe sostituirlo con Bremer del Torino. Bremer Pobega Torino L'addio del greco sembrava cosa fatta in questa stagione, partenza che sembra essere stata solo rinviata al prossimo anno. Il Napoli dunque, dovesse perdere Kostas Manolas, metterebbe nel mirino Bremer. Il difensore brasiliano andrà in scadenza nel 2023 e al momento non ci sono voci su un possibile rinnovo. Oltre agli azzurri, tante altre big sondano il terreno per il calciatore granata. Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Roma, qualora dovesse andare via Manolas la, ilpotrebbe sostituirlo con Bremer del. Bremer PobegaL'addio del greco sembrava cosa fatta in questa, partenza che sembra essere stata solo rinviata al prossimo anno. Ildunque, dovesse perdere Kostas Manolas, metterebbe nel mirino Bremer. Il difensore brasiliano andrà in scadenza nel 2023 e al momento non ci sono voci su un possibile rinnovo. Oltre agli azzurri, tante altre big sondano il terreno per il calciatore granata.

