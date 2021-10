Il materiale emotivo | Sergio Castellitto | “Sarà il mio ultimo film da regista”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Intervista ade Il, iltratto da una sceneggiatura originale di Ettore Scola che gli ha fornito la folgorazione iniziale: l'idea di mettere in scena il mistero della rappresentazione. Un"soave". Cosìdefinisce Il(in sala dal 7 ottobre), il suo settimo lungometraggio dae probabilmente anche l': "Sono stanco, non ho più la smania di dover fare, né la cazzimma di una volta", confessa raccontando la genesi di un'opera nata tre anni fa, prima della pandemia, da una sceneggiatura di Ettore Scola diventata una graphic novel "Un drago a forma di ...

Le altre nuove uscite: al settimo posto Ilincassa 32 mila euro e sale a 52 mila euro in due giorni, Con tutto il cuore all'ottavo posto incassa 28 mila euro e sale a 51 mila euro ...Sergio Castellitto torna dietro la macchina da presa, per il nuovo film, di cui è anche protagonista, Il. Vincenzo dedica l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia Albertine (Matilda De Angelis), ...In sala dal 7 ottobre Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto, trae ispirazione dalla graphic novel di Ettore Scola, Un drago a forma di nuvola (illustrazioni di Ivo Milazzo) attraverso un adattame ...Intervista a Sergio Castellitto, regista de Il materiale emotivo, il film tratto da una sceneggiatura originale di Ettore Scola che gli ha fornito la folgorazione iniziale: l'idea di mettere in scena ...