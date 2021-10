Il maglioncino ceruleo della gastronomia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Vi ricordate la scena del golfinonel film Il Diavolo veste Prada? Il direttore spiega in modo molto determinato a una ignara assistente perché, nonostante la giovane non si occupi di fashion, indossi un dozzinaledi quel particolare colore, sintetizzando in poche battute l’essenza dell’alta moda, che vi assicuriamo si può facilmente applicare anche alla. Perché quel colore è stato scelto da uno stilista di grido, e dopo aver percorso le passerelle del mondo è diventato pret à porter, e ha determinato le scelte dei brand del mass market. La decisione di un singolo stilista ha cambiato l’industriamoda, spostando miliardi di fatturato. Esattamente come le scelte dei grandi chef celebrati a livello planetario, prima o poi, influenzeranno il nostro modo di mangiare quotidiano. Ma ...