Il futuro del rap sarà il canto della legalità (Di sabato 9 ottobre 2021) Tanti sono gli appartenenti alle forze dell'ordine che esprimono il loro lavoro in divisa nell'arte, da scrittori, fotografi sino ad arrivare alla musica come di recente "Uno sbirro qualunque". Ma il primo ad aprire la strada è stato Sebastiano Vitale in arte Revman, che dichiara: "Sono molto contento perché in questi giorni è tornato agli onori delle cronache il fatto che un poliziotto, come ho fatto io ormai nel 2016 presentandomi a cantare con indosso la mia divisa, sia uscito allo scoperto presentandosi come rapper poliziotto. Spero quindi nel mio piccolo, di aver aperto una strada a tutti quei colleghi appartenenti alle forze dell'ordine che vogliano unire l'arte al loro spirito di servizio, al senso di legalità e giustizia che ci accomuna. Voglio lanciare un appello. Non sarebbe bello unire le forze e fondare una crew di rapper poliziotti? Non sarebbe bello che ...

