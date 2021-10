Il fronte garantista che difende Morisi da un'altra "bestia" (Di sabato 9 ottobre 2021) Il "caso Morisi" va verso l'archivazione. Ma la "bestia" giustizialista ha già sentenziato. Ora i garantisti chiedono di frenare le altre "bestie" Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Il "caso" va verso l'archivazione. Ma la "" giustizialista ha già sentenziato. Ora i garantisti chiedono di frenare le altre "bestie"

Ultime Notizie dalla rete : fronte garantista Il fronte garantista che difende Morisi da un'altra "bestia" L'ex esponente di Fratelli d'Italia, del resto, non ha mai fatto mistero di far parte di quello che su queste pagine abbiamo ribattezzato "fronte garantista". Uno dei fil rouge che sta legando le ...

"Gente seria e moderata tornerà di moda". La vera storia di De Gasperi ... professore di Storia e Filosofia e noto esponente del fronte cattolico culturale italiano) per ... Un garantista insomma... E poi frasi come questa: "La carriera deve essere basata su una selezione ...

Appalti: Garavini, 'chiarezza su ruolo Di Donna in antimafia' Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Serve un momento di chiarezza sul ruolo di Di Donna all'interno del M5S e nei rapporti con l'ex presidente del Consiglio. Conte nega di averlo mai avuto come collaboratore ...

