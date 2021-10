Il figlio di Paola Turani è identico a lei | “Il parto è stato velocissimo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 ottobre 2021)ha desiderato per così tanti anni unche adesso non riesce a dormire dalla felicità (in basso la foto del piccolo). L’adrenalina dopo ilè ancora forte e sui social l’influencer condivide piccoli momenti e racconti.chiede scusa a tutti, è molto stanca e suole prende tanto tempo, è sempre in camera con lei in ospedale e non smette di guardarlo e coccolarlo. Come promesso presenta il suo Enea sui social, è bellissimo e lei fiera si accorge subito della somiglianza. Ai follower però pone la domanda su chi somigli di più: a mamma o a papà. E’ evidente, il Serpellino somiglia alla mamma, alla bellissima. Ildi...