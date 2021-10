Ignazio Moser in crisi psicologica: il suo corpo ne risente tremendamente (Di sabato 9 ottobre 2021) Ignazio Moser, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è in crisi psicologica: il suo corpo ne risente tremendamente. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi (via social)Poco tempo fa Ignazio Moser, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, aveva deciso e annunciato a tutti i suoi follower di volersi allontanare dai social per prendersi una piccola pausa. Le cause? Il ragazzo ha ammesso di sentire un malessere senza però saper indicare una causa scatenante. All’inizio Moser ha ipotizzato di potesse trattare di stress psicologico: ha ammesso di sentire un calo del proprio benessere mentale. Da poco il ragazzo è finalmente tornato su Instagram e ha pubblicato una foto che ha lasciato i suoi numerosi fan senza parole. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 9 ottobre 2021), l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è in: il suone. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi (via social)Poco tempo fa, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, aveva deciso e annunciato a tutti i suoi follower di volersi allontanare dai social per prendersi una piccola pausa. Le cause? Il ragazzo ha ammesso di sentire un malessere senza però saper indicare una causa scatenante. All’inizioha ipotizzato di potesse trattare di stress psicologico: ha ammesso di sentire un calo del proprio benessere mentale. Da poco il ragazzo è finalmente tornato su Instagram e ha pubblicato una foto che ha lasciato i suoi numerosi fan senza parole. ...

