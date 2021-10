Ignazio Moser ha trovato la cura a tutti i suoi mali: solo con LEI si sente alla grande – FOTO (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ex ciclista ha recentemente pubblicato una FOTO che non è passata inosservata. Insieme con lui c’è una persona speciale. Ignazio Moser è conosciuto per aver praticato per alcuni anni il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ex ciclista ha recentemente pubblicato unache non è passata inosservata. Insieme con lui c’è una persona speciale.è conosciuto per aver praticato per alcuni anni il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsalute : Ignazio Moser torna sui social, ma per merito di Cecilia Rodriguez (foto) - infoitsalute : Ignazio Moser rompe il silenzio e preoccupa i fan: “Costretto a farlo…” - infoitsalute : Ignazio Moser aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Non sono chiare le cause del mio malessere” - NewsGo - crediciecamente : Ignazio Moser venne giustamente criticato e mediaticamente massacrato per la sua agendina con le stelline. Ad Amede… - _dancingqveen : RT @queFatica: Ma vi ricordate quando fecero piangere Ignazio Moser per aver detto letteralmente la stessa cosa? che ?? #GFVip -