I vaccini per il COVID-19 sono sicuri? Ecco la risposta degli esperti (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli esperti sono intervenuti in merito alla sicurezza dei vaccini per il COVID-19. Ecco tutto quello che devi sapere sulle dosi contro il virus. Vaccino COVID-19 è sicuro (AdobeStock)Con l’avvicinarsi dei mesi più freddi dell’anno, con le lezioni in presenza ed il ritorno delle persone alla partecipazione alla vita pubblica con stadi, teatri e cinema aperti, ci si chiede se davvero i vaccini per il COVID-19 sono sicuri. Una domanda lecita, per carità, soprattutto dopo le parole, poco rassicuranti, del dottor Claudio Giorlandino. L’esperto era intervenuto durante la trasmissione L’Aria che Tira di La7 in merito alla sempre più probabile terza dose. Ma a rassicurare le persone sono ... Leggi su chenews (Di sabato 9 ottobre 2021) Gliintervenuti in merito alla sicurezza deiper il-19.tutto quello che devi sapere sulle dosi contro il virus. Vaccino-19 è sicuro (AdobeStock)Con l’avvicinarsi dei mesi più freddi dell’anno, con le lezioni in presenza ed il ritorno delle persone alla partecipazione alla vita pubblica con stadi, teatri e cinema aperti, ci si chiede se davvero iper il-19. Una domanda lecita, per carità, soprattutto dopo le parole, poco rassicuranti, del dottor Claudio Giorlandino. L’esperto era intervenuto durante la trasmissione L’Aria che Tira di La7 in merito alla sempre più probabile terza dose. Ma a rassicurare le persone...

Advertising

ladyonorato : Toh, qualcuno sul WSJ parla di etica medica violata dall’obbligo per i vaccini Covid… - Tg1Rai : 'Meno armi, più cibo - più vaccini, meno fucili'. Parole forti di Papa Francesco alla preghiera per la pace, organi… - TeresaBellanova : Lo avevamo chiesto con forza, anche con una petizione: con il #GreenPass riapriamo i luoghi di cultura al 100%. E l… - seguitemi2021 : Cittadina a TeleLombardia: “Ma quanto vi hanno dato per sponsorizzare questi vaccini?” - sovranista375 : RT @martinacarletti: #RT @italiasovrana: RT @lorenzdonofrio: IL CASO 1) mascherine e vaccini non hanno evitato focolaio; 2) un paziente (… -