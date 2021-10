I Soprano: la serie TV batte un nuovo record su HBO Max, 14 anni dopo il finale (Di sabato 9 ottobre 2021) A 14 anni dalla messa in onda dell'episodio finale, I Soprano hanno battuto nuovi record di visualizzazioni su HBO Max, grazie al film I molti santi del New Jersey. La serie I Soprano ha battuto il record di visualizzazioni di HBO Max a 14 anni di distanza dalla messa in onda dell'episodio finale. Lo show è tornato in auge anche grazie all'uscita de I molti santi del New Jersey, film prequel che vede protagonista Michael Gandolfini, figlio dello storico protagonista della serie, James Gandolfini, nei panni di un giovane Tony Soprano. Era il 2007 quando su HBO veniva trasmesso l'episodio finale de I Soprano, considerata ancora oggi come una delle ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) A 14dalla messa in onda dell'episodio, Ihanno battuto nuovidi visualizzazioni su HBO Max, grazie al film I molti santi del New Jersey. Laha battuto ildi visualizzazioni di HBO Max a 14di distanza dalla messa in onda dell'episodio. Lo show è tornato in auge anche grazie all'uscita de I molti santi del New Jersey, film prequel che vede protagonista Michael Gandolfini, figlio dello storico protagonista della, James Gandolfini, nei pdi un giovane Tony. Era il 2007 quando su HBO veniva trasmesso l'episodiode I, considerata ancora oggi come una delle ...

