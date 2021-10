I Rumatera scrivono il nuovo inno del Benetton Rugby | “Leoni”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Siamo onoratissimi di essere stati scelti per scrivere questoad una squadra così prestigiosa e rappresentativa per la nostra regione e nazione” I, nasce una nuova coppia made in Veneto tra musica e sport. La band ha scritto infatti ildel club,. Dopo l’anteprima di oggi su Radio PiterPan, domani allo Stadio comunale di Monigo isaranno ospiti prima del matchvs DHL Stormers, match inaugurale dello UnitedChampionship. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 1° ottobre. Isono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla scuola ...