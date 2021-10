I robot entrano in sala operatoria, a Gorizia il primo intervento alla prostata (Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 94 times, 94 visits today) Ultime notizie: Disinfettanti e saponi fuori norma, maxi sequestro di 50mila prodotti a Gorizia Villa Ritter a Gorizia usata come base per la droga Prende fuoco ... Leggi su friulioggi (Di sabato 9 ottobre 2021) (Visited 94 times, 94 visits today) Ultime notizie: Disinfettanti e saponi fuori norma, maxi sequestro di 50mila prodotti aVilla Ritter ausata come base per la droga Prende fuoco ...

Advertising

zazoomblog : I robot entrano in sala operatoria a Gorizia il primo intervento alla prostata - #robot #entrano #operatoria… - zazoomblog : I robot entrano in sala operatoria a Gorizia primo intervento di prostatectomia - #robot #entrano #operatoria… - EriErvinsadiku : RT @IlCinis: Menzione per Kessie partita di sostanza, prova che le prestazioni opache c entrano zero col contratto ma non essendo robot dev… - BertaLeo1 : RT @IlCinis: Menzione per Kessie partita di sostanza, prova che le prestazioni opache c entrano zero col contratto ma non essendo robot dev… - YBah96 : RT @IlCinis: Menzione per Kessie partita di sostanza, prova che le prestazioni opache c entrano zero col contratto ma non essendo robot dev… -