I Me Contro Te si sposano: ecco il video della proposta (Di sabato 9 ottobre 2021) Luì e Sofi sono gli idoli di bambini e ragazzi. Basta dire “Me Contro te” per avere subito l’attenzione dei più piccoli. E che sorpresa romantica hanno fatto ai loro fan! Luigi Calagna e Sofia Scalia si sposano e lo hanno annunciato con un video sulle note di Principessa. Una proposta fatta in pieno stile fiabesco con Sofì che incontra il suo principe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Luì e Sofi sono gli idoli di bambini e ragazzi. Basta dire “Mete” per avere subito l’attenzione dei più piccoli. E che sorpresa romantica hanno fatto ai loro fan! Luigi Calagna e Sofia Scalia sie lo hanno annunciato con unsulle note di Principessa. Unafatta in pieno stile fiabesco con Sofì che incontra il suo principe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

