I Me contro te si sposano! Arriva la romantica proposta di matrimonio (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Me contro te presto sposi Tempo fa, ospiti a Verissimo, Luì e Sofì, meglio conosciuti come i Me contro te, avevano parlato a Silvia Toffanin dei loro progetti futuri (vista l'uscita del nuovo film). Non solo quelli lavorativi, ma anche quelli riguardanti la loro vita privata. I due fanno coppia da nove anni e la L'articolo proviene da Novella 2000.

_Aldarion_ : RT @alovelyclown: quindi i me contro te si sposano e non facevano finta di stare insieme? - HlPH0PFILE : yoongi si sposano i me contro te e tu ancora non sei tornato menta - simacheansia : i me contro te si sposano what - Gabry84588442 : RT @defede06: MA COME I ME CONTRO TE SI SPOSANO IO ERO RIMASTO A LORO CHE ADOTTAVANO KIRA - justlikemyg : MA RAGA IN CHE SENSO I ME CONTRO TE CHE SI SPOSANO MI METTO A PIANHERE -