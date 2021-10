I Maneskin nudi su Instagram: i tanti precedenti nel mondo dello spettacolo (Di sabato 9 ottobre 2021) I Maneskin, trionfatori dell’ultimo Sanremo e dell’Eurovision, hanno appena lanciato il loro nuovo singolo Mammamia. Per farlo, la rock band ha deciso di pubblicare un post su Instagram dove i membri della band si mostrano nudi, con delle semplici stelline nere che coprono le parti intime. Il pezzo, tutto in inglese, sarà contenuto all’interno di Teatro d’Ira Vol.2, il nuovo disco che il gruppo romano lancerà alla fine di quest’anno. I Maneskin intraprenderanno poi un tour, sia in Italia che in Europa, per promuovere il loro nuovo album. Tutte le date del tour, che prende il nome di Loud Kids on Tour, sono già sold out. Il post ha già superato i 2 milioni di like su Instagram, con tanti consensi verso la band e anche qualche critica da parte di chi non ama questi gesti fin troppo ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 ottobre 2021) I, trionfatori dell’ultimo Sanremo e dell’Eurovision, hanno appena lanciato il loro nuovo singolo Mammamia. Per farlo, la rock band ha deciso di pubblicare un post sudove i membri della band si mostrano, con delle semplici stelline nere che coprono le parti intime. Il pezzo, tutto in inglese, sarà contenuto all’interno di Teatro d’Ira Vol.2, il nuovo disco che il gruppo romano lancerà alla fine di quest’anno. Iintraprenderanno poi un tour, sia in Italia che in Europa, per promuovere il loro nuovo album. Tutte le date del tour, che prende il nome di Loud Kids on Tour, sono già sold out. Il post ha già superato i 2 milioni di like su, conconsensi verso la band e anche qualche critica da parte di chi non ama questi gesti fin troppo ...

Corriere : Maneskin, completamente nudi sui social per lanciare il nuovo singolo «Mammamia» - IlContiAndrea : Ma davvero si discute per un paio di foto con corpi nudi, peraltro pure censurati con una stellina? Nel 2021? Dai via #Maneskin - franz_pazz : RT @lercionotizie: #ultimora “Troppi selfie nudi”, tour dei Maneskin sospeso per broncopolmonite - Priscil30258854 : RT @lercionotizie: #ultimora “Troppi selfie nudi”, tour dei Maneskin sospeso per broncopolmonite - paceinguerra : RT @lercionotizie: #ultimora “Troppi selfie nudi”, tour dei Maneskin sospeso per broncopolmonite -