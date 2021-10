Huawei e il risparmio energetico come priorità

(Di sabato 9 ottobre 2021)all’Enterprise Day 2021 ha presentato la strategia, i prodotti e i servizi pensati per la trasformazione digitale delle aziende in chiave(Adobe Stock)Si tratta di un evento organizzato a Villa Erba, sul lago di Como, dove è stato anche ufficialmente presentato Wilsons Wang, il nuovo CEO diEnterprise Italia. Il convegno, dal titolo “Unlock the future” ha voluto sottolineare l’impegno della casa asiatica verso le sfide dei prossimi anni, soprattutto alla luce del cambio sociale, politico ed economico dettato dalla pandemia. Il Covid ha mutato le prospettive dei singoli e delle aziende, rivoluzionando abitudini consolidate e facendo emergere nuove necessità.ha un ruolo molto importante nell’ITC aziendale per tutte le ...

Advertising

David_c05 : Huawei continua a innovare all'insegna del risparmio energetico - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Huawei continua a innovare all'insegna del risparmio energetico) è stato pubblicato su Ca… - AlessioCamaroto : Huawei continua a innovare all'insegna del risparmio energetico - BidIsOk : HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear Aggiudicato a 102,43 € (risparmio: 74%) - BidIsOk : HUAWEI FreeBuds 3 Aggiudicato a 35,53 € (risparmio: 80%) -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei risparmio

EDGE9

... Eufy, Fitbit Beats, Arlo, Asus, DJI, Blue, Ecovacs, Honor Logitech, Kingston, Kesington,, ... Confezione da 24 Pile, BlisterIn offerta a 8,80 - invece di 10,49 sconto 16% - fino al ......90 , rispetto agli usuali 199,90 di listino, per unreale di 70 . Lo smartwatch Polar ...99 ( 84,99 ) HP Omen by Citadel - 295,30 ( 449,99 ) Xiaomi Redmi Note 10S - 217,90 ( 249,90 )...MateView GT 27?. Le aggiunte dedicate alla produttività intelligente continuano con Huawei MateView GT 27?, nuovo monitor da gaming ad alta frequenza di aggiornamento, con un display ultra-curvo da 27 ...In uno dei primi eventi in presenza di questo inizio di autunno, Huawei all’Enterprise Day 2021 ha presentato la strategia, i prodotti e i servizi pensati per la trasformazione digitale delle aziende.