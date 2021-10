Hockey su pista, Serie A1 2021: tre pareggi nel sabato della seconda giornata, vince solo Sarzana (Di sabato 9 ottobre 2021) La Serie A1 di Hockey su pista 2021 è giunta alla sua giornata numero due, che nel sabato ha visto disputarsi ben quattro partite con addirittura tre pareggi e solamente una vittoria, quella della Gamma Innovation Sarzana sulla Why Sport Valdagno per 6-0, grazie alle doppiette di Pol Galbas e Francesco Rossi. Un punto solo invece per la GDS Impianti Forte dei Marmi, che contro Montebello è andata avanti per tre volte, facendosi sempre raggiungere da uno scatenato Nuno Soares, autore di una splendida tripletta. Stesso punteggio anche tra Amatori Wasken Lodi e Edilfox Grosseto, in cui ai lombardi non è bastata la doppietta di Jordi Mendez, nel 3-3 finale. L’ultimo pareggio di giornata è ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) LaA1 disuè giunta alla suanumero due, che nelha visto disputarsi ben quattro partite con addirittura tree solamente una vittoria, quellaGamma Innovationsulla Why Sport Valdagno per 6-0, grazie alle doppiette di Pol Galbas e Francesco Rossi. Un puntoinvece per la GDS Impianti Forte dei Marmi, che contro Montebello è andata avanti per tre volte, facendosi sempre raggiungere da uno scatenato Nuno Soares, autore di una splendida tripletta. Stesso punteggio anche tra Amatori Wasken Lodi e Edilfox Grosseto, in cui ai lombardi non è bastata la doppietta di Jordi Mendez, nel 3-3 finale. L’ultimoo diè ...

