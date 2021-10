Highlights Trento-Cremona 84-68 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dolomiti Trentino Energia batte Vanoliper 84-68 nella sfida valida per la terza giornata dellaA1die conquista il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Jonathan Reynolds con 21 punti davanti al suo compagno Jordan Caroline che si ferma a quota 19. SportFace.

Advertising

nightinsport : RT @OlimpiaMI1936: ?? Gli highlights della vittoria contro Trento! ??? - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMI1936: ?? Gli highlights della vittoria contro Trento! ??? - OlimpiaMI1936 : ?? Gli highlights della vittoria contro Trento! ??? - megabasket : Gli highlights di A|X Milano – Trento - fabiocavagnera : GLI HIGHLIGHTS Una gara mai in discussione al Mediolanum Forum d'Assago -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Trento

Eurosport IT

... autore di due gol e un assist come dimostra il video degli. Con il poker della giornata ... Dopo tre partite invece, si ferma la striscia positiva del. Diretta/ Renate(...Video/ Renate(4 - 0) gol e: Galuppini show, poker lombardo (Serie C) VIDEO VIRTUS FRANCAVILLA TARANTO: IL SECONDO TEMPO Buona azione di Pierno che entra in area ma trova l'ottima ...È stato come riavvolgere il nastro. Al Festival dello Sport di Trento la seconda giornata è iniziata con la celebrazione della storica edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la vittoria – record ...Video Renate Trento (risultato finale 4-0) gol e highlights: super Galuppini trascina i nerazzurri fino al poker nella gara di Serie C.