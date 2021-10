Highlights Tortona-Brindisi 78-87 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Tortona

Eurosport IT

Il video con glidi Brindisi - Hapoel Holon 61 - 88 , il primo match per i ragazzi di Vitucci nella ...in vista del prossimo delicato match di campionato in trasferta controGlidi Brescia -, match valevole per la seconda giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022 , in cui la formazione ospite si è imposta di misura sui padroni di casa con il ...VIDEO - Gli highlights di Brescia-Tortona, match valevole per la seconda giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022 ...Gli highlights di Tortona-Treviso 77-92, match valido per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket.