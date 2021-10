Highlights e gol Scozia-Israele 3-2, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Scozia-Israele, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Il primo tempo è divertente e si conclude con ben tre reti. Gli ospiti vanno in vantaggio con una magia su punizione di Zahavi al 5? ma vengono raggiunti da un sinistro a giro di McGin alla mezz’ora. Al 42?, poi, Dabbur sfrutta una mischia in area di rigore scozzese e trafigge il portiere avversario riportando avanti gli israeliani. I padroni di casa reagiscono nella ripresa. Prima Dykes al 57? si rifà del rigore sbagliato a fine primo tempo e poi in pieno recupero McTominay che ribatte in rete su un’azione da corner. Con questo risultato la Scozia vola in seconda posizione nel gruppo F a quattro punti di distanza dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilcon glied i gol di, sfida valida per leai prossimiin Qatar del. Il primo tempo è divertente e si conclude con ben tre reti. Gli ospiti vanno in vantaggio con una magia su punizione di Zahavi al 5? ma vengono raggiunti da un sinistro a giro di McGin alla mezz’ora. Al 42?, poi, Dabbur sfrutta una mischia in area di rigore scozzese e trafigge il portiere avversario riportando avanti gli israeliani. I padroni di casa reagiscono nella ripresa. Prima Dykes al 57? si rifà del rigore sbagliato a fine primo tempo e poi in pieno recupero McTominay che ribatte in rete su un’azione da corner. Con questo risultato lavola in seconda posizione nel gruppo F a quattro punti di distanza dalla ...

