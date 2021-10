Highlights e gol Moldavia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli Highlights e i gol di Moldavia-Danimarca, match del gruppo F delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Continua la marcia a punteggio pieno dei danesi, che archiviano la pratica già nel primo tempo. Tanti “italiani” a segno, visto che Skov Olsen e Kjaer sbloccano la partita e Maehle firma il 4-0 prima dell’intervallo. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Glie i gol di, match del gruppo F delleai. Continua la marcia a punteggio pieno dei danesi, che archiviano la pratica già nel primo tempo. Tanti “italiani” a segno, visto che Skov Olsen e Kjaer sbloccano la partita e Maehle firma il 4-0 prima dell’intervallo. GLISportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS @EdDzeko ?? Dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno d… - acmilan : Thrige with the winner ? The Rossonere are back to winning ways in Naples: watch how it unfolded ? È il gol di Thr… - zazoomblog : Highlights e gol Finlandia-Ucraina 1-2 Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - #Highlights #Finlandia-Ucraina - zazoomblog : Highlights e gol Scozia-Israele 3-2 qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - #Highlights #Scozia-Israele - sportface2016 : Qualificazioni #Qatar2022 #SveziaKosovo , gli highlights e i gol (VIDEO) -