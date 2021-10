Gualtieri | l’amico dei centri sociali | “Voglio sgomberare CasaPound”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – ““: non è ancora ufficialmente sindaco di Roma, ma Robertoè il degno successore di Virginia Raggi. “Ne ho già parlato con il governo.procedere immediatamente”. Così il candidato per il centrosinistra si inserisce nel solco del tormentone della Raggi, ossessionata dallo sgombero del palazzo in via Napoleone III, nel centro della Capitale. Immobile che oltre ad ospitare decine di famiglie in emergenza abitativa è da diversi lustri un punto di riferimento sociale e culturale per il quartiere.come la Raggi: “immediatamente” “Parlerò con la sindaca dei dossier aperti, perché dobbiamo partire immediatamente con l’attività di governo a ...