Green pass, le regioni: "Allungare durata dopo tampone o il 15 ottobre rischio caos" (Di sabato 9 ottobre 2021) Tra meno di una settimana, venerdì 15 ottobre, entra in vigore l'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, come previsto dal decreto del 17 settembre . dopo i ristoranti, i ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 9 ottobre 2021) Tra meno di una settimana, venerdì 15, entra in vigore l'obbligo disui luoghi di lavoro pubblici e privati, come previsto dal decreto del 17 settembre .i ristoranti, i ...

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - l_oriano : RT @matteosalvinimi: Allungare la durata minima del Green Pass da 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare ca… - Giusepp73435001 : @Canone_Inverso_ @EugenioTontini Aggiungo anche per andare a fare i massaggi,cosi uno si massaggia in sicurezza… -