Green pass, la proposta di Zaia per ovviare al caos: tamponi fai da te in azienda e durata di 72 ore (Di sabato 9 ottobre 2021) Green pass, la proposta di Zaia per ovviare al caos: tamponi fai da te in azienda e durata dei test a 72 ore. Il governatore veneto smarca a destra polemisti. Opinionisti. Esperti di settore al governo. E bruciando le tappe – come spesso è accaduto nell’ultimo anno e mezzo di pandemia – in procinto di cominciare la partita del 15 ottobre che si aprirà con l’obbligo del Green pass sul lavoro, propone una soluzione di buon senso: quella dei tamponi “fai da te” utilizzabili dalle aziende in modo che dirigenti e funzionari possano affrontare la situazione direttamente con i lavoratori. Una proposta che il governatore ha lanciato in mattinata attraverso un’intervista a la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021), ladiperalfai da te indei test a 72 ore. Il governatore veneto smarca a destra polemisti. Opinionisti. Esperti di settore al governo. E bruciando le tappe – come spesso è accaduto nell’ultimo anno e mezzo di pandemia – in procinto di cominciare la partita del 15 ottobre che si aprirà con l’obbligo delsul lavoro, propone una soluzione di buon senso: quella dei“fai da te” utilizzabili dalle aziende in modo che dirigenti e funzionari possano affrontare la situazione direttamente con i lavoratori. Unache il governatore ha lanciato in mattinata attraverso un’intervista a la ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - Catello16008277 : RT @borghi_claudio: Le interviste di @zaiapresidente e @M_Fedriga sulla necessità di cambiare il decreto per il Green pass sul lavoro sono… - stefabauer : @matteosalvinimi Ma basta con questa cantilena. Venduto. Hai ascoltato qualche intervento sul green pass in senato?… -