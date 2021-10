Green pass Italia | Regioni temono caos da 15 ottobre

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ildal 15inè obbligatorio sui luoghi di lavoro, pubblico e privato, e leil rischioper le regole previste dal decreto. Una preoccupazione già emersa e sottoposta al governo in occasione dell’ultima riunione di giovedì scorso e che sarà affrontata di nuovo il 13in Conferenza. Per evitare questa situazione lepropongono di aumentare la validità dei tamponi per il rilascio delportandoli tutti a 72 ore e di concedere alle aziende di organizzarsi anche in autonomia per l’esecuzione dei test in azienda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... ha aggiunto: 'La verità è che quando parla di fascismo, la sinistra intende tutto e il suo contrario, dal rischio di regime a chi manifesta contro il. In pratica, sei fascista ..., le Regioni: 'Allungare durata dopo tampone o il 15 ottobre rischio caos nelle aziende' Non teme i problemi paventati da molti imprenditori? 'Sono problemi oggettivi; ma non dobbiamo ...Vaccino Covid, tamponi e Green pass, nuovo tweet di Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che scrive: "A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in ...In vista dell'obbligatorietà del documento sul lavoro, chiesta una modifica della validità del risultato del test e la possibilità per le aziende di organizzarsi in autonomia ...