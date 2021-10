Green pass Italia, come averlo senza vaccino (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Green pass obbligatorio dal 15 ottobre sul lavoro, previsto dall’ultimo decreto per dipendenti pubblici e privati, è sempre più vicino e i riflettori in particolare si accendono sui tamponi, indispensabili per avere il Green pass senza aver ricevuto il vaccino. Le regole prevedono che il Green pass possa essere rilasciato in caso di negatività ad un tampone eseguito 48 ore prima. Le regioni sono orientate a chiedere che la durata venga ampliata a 72 ore. In alcuni settori produttivi si chiede un adeguamento delle norme. “Così come è scritta la norma che entrerà in vigore il 15 ottobre è inapplicabile”, dice Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, che raggruppa pilastri dell’agroalimentare. ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilobbligatorio dal 15 ottobre sul lavoro, previsto dall’ultimo decreto per dipendenti pubblici e privati, è sempre più vicino e i riflettori in particolare si accendono sui tamponi, indispensabili per avere ilaver ricevuto il. Le regole prevedono che ilpossa essere rilasciato in caso di negatività ad un tampone eseguito 48 ore prima. Le regioni sono orientate a chiedere che la durata venga ampliata a 72 ore. In alcuni settori produttivi si chiede un adeguamento delle norme. “Cosìè scritta la norma che entrerà in vigore il 15 ottobre è inapplicabile”, dice Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera, che raggruppa pilastri dell’agroalimentare. ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Dopo un… - Asiablog_it : ?? #ITALIA ???? A Piazza del Popolo a #Roma si sta svolgendo la manifestazione contro il Green Pass organizzata dal p… -