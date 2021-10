Green Pass, il dipendente pubblico sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato. Linee guida PA (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono alla firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi, le Linee guida per la Funzione pubblica-Salute per il controllo e la verifica del Green Pass nella Pubblica amministrazione, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori dal prossimo 15 ottobre. Con le Linee guida, che avevano ricevuto il disco verde della Conferenza Unificata il 7 ottobre, si forniscono a tutte le 32.000 amministrazioni pubbliche indicazioni omogenee per l'operatività delle amministrazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono alla firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi, leper la Funzione pubblica-Salute per il controllo e la verifica delnella Pubblica amministrazione, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori dal prossimo 15 ottobre. Con le, che avevano ricevuto il disco verde della Conferenza Unificata il 7 ottobre, si forniscono a tutte le 32.000 amministrazioni pubbliche indicazioni omogenee per l'operatività delle amministrazioni. L'articolo .

