Green Pass | i manifestanti no vax assaltano la sede della Cgil | 10mila persone in piazza | “ci prendiamo la capitale”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una parte deisi è staccata tentando di entrare in via Veneto, forzando il cordone delle forze dell'ordine

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Manifestazione Noa Roma/ Video migliaia di persone a Piazza del Popolo Ecco, per le elezioni nei Comuni più grandi le regole fissate dal sistema elettorale delle Comunali prevedono un ...Momenti di altissima tensione a piazzale Flaminio a ridosso di Piazza del Popolo dove si sta svolgendo a Roma la manifestazione dei cosiddetti 'No'. Alcuni manifestanti si sono scagliati contro la polizia cercando di ribaltare un mezzo blindando con dentro alcuni agenti, il tutto tra gli applausi e le urla di approvazione di altri ...Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia chiede modifiche alla legge sul Green pass. "Lei non ha idea del caos che scoppierà nelle aziende il 15 ottobre - esordisce Zaia nell’intervista con la Rep ...Roma, 9 ott. (LaPresse) -" A Roma un'altra giornata di tensione ad opera di violenti che condanniamo con nettezza. Solidarietà alle forze dell’ordine che ...