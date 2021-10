Green Pass e lavoro, 8 milioni di italiani senza vaccino e rebus controlli. Da lunedì via il distanziamento sociale (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori del della pubblica amministrazione e delle aziende private. I primi controlli, però, potrebbero scattare già da lunedì 11 ottobre, giorno in cui decadrà anche l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ma a sei giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde, scatta l’allarme tra le aziende. Sono circa 5,5 milioni gli italiani in età lavorativa che non si sono ancora vaccinati contro Covid.19 e 8,5 milioni quelli totali secondo le stime fornite dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo. Non essendo vaccinati, l’unico modo che avranno per ottenere la certificazione verde e poter accedere al ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre ilsarà obbligatorio per tutti i lavoratori del della pubblica amministrazione e delle aziende private. I primi, però, potrebbero scattare già da11 ottobre, giorno in cui decadrà anche l’obbligo diinterpersonale di almeno un metro. Ma a sei giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde, scatta l’allarme tra le aziende. Sono circa 5,5gliin età lavorativa che non si sono ancora vaccinati contro Covid.19 e 8,5quelli totali secondo le stime fornite dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo. Non essendo vaccinati, l’unico modo che avranno per ottenere la certificazione verde e poter accedere al ...

