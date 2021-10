Green pass dal 15 ottobre, mondo del lavoro in ginocchio. Zaia: «Controlli in azienda o sarà la paralisi» (Di sabato 9 ottobre 2021) Allarme certificato verde nei luoghi di lavoro. A una settimana dall’obbligo del Green pass crescono caos e preoccupazione. Dopo infiniti dibattiti e polemiche dentro la stessa maggioranza lo scorso 16 settembre il governo ha approvato il decreto. Che rischia di paralizzare il mondo del lavoro. Green pass obbligatorio per tutti i tutti i lavoratori, pubblici e privati. Dipendenti, professionisti e autonomi. La misura scatterà dal 15 ottobre e durerà fino al 31 dicembre. Termine di cessazione dello stato di emergenza. LEGGI ANCHE Green pass, clamoroso gesto di Rizzo contro Letta: strappa i trattati Ue e li getta verso di lui (video) Green pass, fallisce il ricatto del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Allarme certificato verde nei luoghi di. A una settimana dall’obbligo delcrescono caos e preoccupazione. Dopo infiniti dibattiti e polemiche dentro la stessa maggioranza lo scorso 16 settembre il governo ha approvato il decreto. Che rischia di paralizzare ildelobbligatorio per tutti i tutti i lavoratori, pubblici e privati. Dipendenti, professionisti e autonomi. La misura scatterà dal 15e durerà fino al 31 dicembre. Termine di cessazione dello stato di emergenza. LEGGI ANCHE, clamoroso gesto di Rizzo contro Letta: strappa i trattati Ue e li getta verso di lui (video), fallisce il ricatto del ...

