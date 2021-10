Green pass, Confindustria: l’azienda può chiedere i danni a chi non lo ha (in certi casi) Tamponi e controlli, i 10 dubbi da sciogliere (Di sabato 9 ottobre 2021) In un documento interno Confindustria scrive che «Ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sulla possibilità di far fronte a i propri obblighi contrattuali, legittima la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento danni» Leggi su corriere (Di sabato 9 ottobre 2021) In un documento internoscrive che «Ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sulla possibilità di far fronte a i propri obblighi contrattuali, legittima la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - Krazy9Kat : RT @il_piccolo: Sit-in sulle Rive in attesa dei cortei di lunedì. Tra i manifestanti professionisti e dipendenti pubblici. E c’è chi dal 15… - Bart1705 : RT @Tommasolabate: Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filosofica… -