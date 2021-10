"Green Pass, cambiare il decreto o a migliaia perderanno il lavoro". Allarme di Zaia e Fedriga (Di sabato 9 ottobre 2021) Con l’obbligo di Green Pass, per evitare che si crei il caos nei luoghi di lavoro,“il governo deve intervenire tempestivamente, per consentire alle imprese di organizzarsi”. Così Massimiliano Fedriga, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, in un’intervista a La Stampa. “Non possiamo penalizzare le aziende in questa fase fondamentale di ripresa”. Quanto alla proposta di Zaia che chiede un decreto apposito, per autorizzare le imprese all’auto-somministrazione dei test nasali rapidi, Fedriga afferma: “E’ sicuramente una proposta utile da valutare, del resto sono test già acquistabili in farmacia. Se si sceglie di percorrere questa strada, però, bisogna fare presto, perché il 15 ottobre è arrivato e le aziende non possono ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Con l’obbligo di, per evitare che si crei il caos nei luoghi di,“il governo deve intervenire tempestivamente, per consentire alle imprese di organizzarsi”. Così Massimiliano, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, in un’intervista a La Stampa. “Non possiamo penalizzare le aziende in questa fase fondamentale di ripresa”. Quanto alla proposta diche chiede unapposito, per autorizzare le imprese all’auto-somministrazione dei test nasali rapidi,afferma: “E’ sicuramente una proposta utile da valutare, del resto sono test già acquistabili in farmacia. Se si sceglie di percorrere questa strada, però, bisogna fare presto, perché il 15 ottobre è arrivato e le aziende non possono ...

