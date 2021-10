Green pass al lavoro: ecco tutte le regole che partono da venerdì (Di sabato 9 ottobre 2021) Scatta venerdì 15 ottobre l’obbligo di esibire su richiesta il Green pass per tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro: obblighi, controlli, sanzioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 9 ottobre 2021) Scatta15 ottobre l’obbligo di esibire su richiesta ilper tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura del rapporto di: obblighi, controlli, sanzioni

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - MarioOjedaRevah : RT @Corriere: ?? Prima di mezzanotte il bilancio era di quattro arrestati, alcuni poliziotti feriti e altri contusi, compreso qualche manife… - oggiscrivo : RT @ChiaraC315: @Filomen30847137 E talmente simbolo di libertà che con vax e Green pass non puoi entrare al pronto soccorso xché non serve… -