Gravina in Puglia non figura nei titoli di coda del film di 007, dice il sindaco: “non rispettati gli accordi” Valente: "agiremo in ogni sede" (Di sabato 9 ottobre 2021) Scrive Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia: Continua la promozione nel mondo di Gravina e del suo Ponte attraverso James Bond. Tante le iniziative in corso. Peccato solo non siano stati rispettati gli accordi scritti che imponevano la citazione della nostra città anche nei titoli di coda: agiremo in ogni sede per ottenere il rispetto degli impegni. Ed in ogni caso il nostro Ponte è Gravina! E la sua bellezza sta incantando il mondo intero… L'articolo Gravina in Puglia non figura nei titoli di coda del film di 007, dice il ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Scrive Alesiodiin: Continua la promozione nel mondo die del suo Ponte attraverso James Bond. Tante le iniziative in corso. Peccato solo non siano statigliscritti che imponevano la citazione della nostra città anche neidiinper ottenere il rispetto degli impegni. Ed incaso il nostro Ponte è! E la sua bellezza sta incantando il mondo intero… L'articoloinnonneidideldi 007,il ...

