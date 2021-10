Gratta e vinci, ruba 100 biglietti a Ostia e viene arrestato. Cosa trovano a casa sua: sconcerto (Di sabato 9 ottobre 2021) Mille euro in contanti e 100 biglietti del Gratta e vinci: questo il bottino che un rapinatore è riuscito a portarsi via da una tabaccheria di Ostia, nel quartiere di Ostia Ponente. La negoziante, che si trovava alla cassa al momento dell'irruzione, sarebbe stata sorpresa e aggredita dall'uomo. Poi, sotto minaccia, gli avrebbe consegnato quanto richiesto: sia i contanti disponibili che i tagliandi della lotteria. L'uomo, però, non è riuscito a farla franca: i carabinieri di Ostia hanno iniziato subito le indagini. E grazie non solo alla testimonianza della vittima, ma anche alle immagini della videosorveglianza di zona, è stato possibile identificare in breve tempo il rapinatore. Si trattava di un 43enne del luogo, poi arrestato con l'accusa di rapina. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Mille euro in contanti e 100del: questo il bottino che un rapinatore è riuscito a portarsi via da una tabaccheria di, nel quartiere diPonente. La negoziante, che si trovava alla cassa al momento dell'irruzione, sarebbe stata sorpresa e aggredita dall'uomo. Poi, sotto minaccia, gli avrebbe consegnato quanto richiesto: sia i contanti disponibili che i tagliandi della lotteria. L'uomo, però, non è riuscito a farla franca: i carabinieri dihanno iniziato subito le indagini. E grazie non solo alla testimonianza della vittima, ma anche alle immagini della videosorveglianza di zona, è stato possibile identificare in breve tempo il rapinatore. Si trattava di un 43enne del luogo, poicon l'accusa di rapina. Il ...

