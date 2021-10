«Grande Fratello Vip»: Francesca Cipriani ha superato il limite (Di sabato 9 ottobre 2021) Chi ha avuto modo di «studiarla» in questi anni potrebbe essersi accorto che Francesca Cipriani è tutto fuorché stupida. Il suo è diventato un personaggio talmente riconoscibile e peculiare da schiacciare quasi completamente la persona, complice una cifra stilistica che è diventata il suo marchio di fabbrica e che, nel corso del tempo, si è trasformata nel motivo principale della sua presenza in tv: l’eccesso. Francesca Cipriani è eccessiva quando non sa riconoscere una foto di Silvio Berlusconi alla Pupa e il Secchione; è eccessiva quando ordina al pilota dell’elicottero di scendere di quota per potersi lanciare col salvagente alla prima puntata dell’Isola dei Famosi; ed è eccessiva in questo Grande Fratello Vip, ora con leggerezza e ora con un martellamento talmente invasivo da risultare esasperante. https://twitter.com/gessila_/status/1446571536819933186 Leggi su vanityfair (Di sabato 9 ottobre 2021) Chi ha avuto modo di «studiarla» in questi anni potrebbe essersi accorto che Francesca Cipriani è tutto fuorché stupida. Il suo è diventato un personaggio talmente riconoscibile e peculiare da schiacciare quasi completamente la persona, complice una cifra stilistica che è diventata il suo marchio di fabbrica e che, nel corso del tempo, si è trasformata nel motivo principale della sua presenza in tv: l’eccesso. Francesca Cipriani è eccessiva quando non sa riconoscere una foto di Silvio Berlusconi alla Pupa e il Secchione; è eccessiva quando ordina al pilota dell’elicottero di scendere di quota per potersi lanciare col salvagente alla prima puntata dell’Isola dei Famosi; ed è eccessiva in questo Grande Fratello Vip, ora con leggerezza e ora con un martellamento talmente invasivo da risultare esasperante. https://twitter.com/gessila_/status/1446571536819933186

