Grande Fratello VIP 6, Maria Teresa Ruta in casa per Amedeo Goria: “Certe cose tienile per te” (Di sabato 9 ottobre 2021) L’effetto di un ritorno crea sempre una certa emozione, lo sa bene Maria Teresa Ruta che questa sera è tornato nella casa del Grande Fratello VIP, la stessa che l’ha ospitata per 6 mesi nella scorsa edizione. L’occasione si è presentata per una sorpresa ad Amedeo Goria, suo ex marito. Una sorpresa consumata a metà fra il dolce e l’amaro. Il giornalista si presenta raggiante alla vista di Maria Teresa che sbuca di sorpresa da un cumulo di cuscini, nel giardino, ma il sorriso si spegne poco dopo, quando la conduttrice e opinionista tira fuori alcuni sassolini dalla scarpa: “Quando si è nella casa si parla tanto, si scambiano confidenze, ma ci sono cose che ho sentito che bisogna ... Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021) L’effetto di un ritorno crea sempre una certa emozione, lo sa beneche questa sera è tornato nelladelVIP, la stessa che l’ha ospitata per 6 mesi nella scorsa edizione. L’occasione si è presentata per una sorpresa ad, suo ex marito. Una sorpresa consumata a metà fra il dolce e l’amaro. Il giornalista si presenta raggiante alla vista diche sbuca di sorpresa da un cumulo di cuscini, nel giardino, ma il sorriso si spegne poco dopo, quando la conduttrice e opinionista tira fuori alcuni sassolini dalla scarpa: “Quando si è nellasi parla tanto, si scambiano confidenze, ma ci sonoche ho sentito che bisogna ...

Advertising

fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - fanpage : Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha cominciato a camminare con un tutore nella Casa. “È la pagina più bella d… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini - infoitcultura : Grande Fratello VIP 6: scontro Volpe/Bruganelli, scintille in studio (VIDEO) - Tiziana767 : RT @jo_rizzoo: TI PREGO MTR INSEGNA A QUELLI COME SI FA IL GRANDE FRATELLO #GFVip -