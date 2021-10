Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Chia sull’ottava puntata (Di sabato 9 ottobre 2021) Sarà che dopo aver visto Squid Game su Netflix l’asticella delle mie aspettative sui colpi di scena si è tremendamente alzata (senza contare che ora capisco più il coreano che le battute di Alfonso Signorini, ma quelli sono dettagli), ma lo possiamo dire che la puntata del Gf Vip 6 di ieri è stata un infinito trituramento di maroni? Possiamo? Maaamma mia, oh. Quattro ore di vuoto così cosmico che la sconfitta contro Tale e Quale Show era più che scontata, ma mi stupisco comunque che siano riusciti a fare 17% di share col NULLA, eh. E dire che qualche polemicozzo da cavalcare ce l’avevamo pure, a partire dal succoso Patrizia Mirigliani Vs. Manila Nazzaro che sicuro avrebbe animato un po’ quella Casa. Con strascichi che sarebbero proseguiti anche fuori, tra le repliche di Lorenzo Amoruso e le interviste al vetriolo di sora Patrizia (le cui stilettate avrebbero ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sarà che dopo aver visto Squid Game su Netflix l’asticella delle mie aspettative sui colpi di scena si è tremendamente alzata (senza contare che ora capisco più il coreano che le battute di Alfonso Signorini, ma quelli sono dettagli), ma lo possiamo dire che ladel Gf Vip 6 di ieri è stata un infinito trituramento di maroni? Possiamo? Maaamma mia, oh. Quattro ore di vuoto così cosmico che la sconfitta contro Tale e Quale Show era più che scontata, ma mi stupisco comunque che siano riusciti a fare 17% di share col NULLA, eh. E dire che qualche polemicozzo da cavalcare ce l’avevamo pure, a partire dal succoso Patrizia Mirigliani Vs. Manila Nazzaro che sicuro avrebbe animato un po’ quella Casa. Con strascichi che sarebbero proseguiti anche fuori, tra le repliche di Lorenzo Amoruso e le interviste al vetriolo di sora Patrizia (le cui stilettate avrebbero ...

