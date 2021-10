Grande Fratello VIP 6, Francesca Cipriani incontra (di nuovo) il suo fidanzato, la sua reazione (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello VIP in cui Francesca Cipriani ha fatto letteralmente impazzire tutti con il suo show alla vista del fidanzato, Alessandro, la scena si è ripetuta anche stasera. Il conduttore ha lasciato intendere a Francesca che il ragazzo non si è mai allontanato da lei nemmeno in questi giorni. Manda la Cipriani nella stiva, ma talmente è tanta la sua voglia di vedere Alessandro che lo cerca ovunque. Si precipita nella porta della stiva della love boat urlando “Amore aprimi!” scardinando parte del rivestimento. Nonostante qualche indizio lasciato su di un tavolo, la Cipriani torna in casa solo con uno spuntino (i ragazzi in casa hanno dovuto subire una riduzione del budget proprio a causa del freeze non rispettato da ... Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la scorsa puntata delVIP in cuiha fatto letteralmente impazzire tutti con il suo show alla vista del, Alessandro, la scena si è ripetuta anche stasera. Il conduttore ha lasciato intendere ache il ragazzo non si è mai allontanato da lei nemmeno in questi giorni. Manda lanella stiva, ma talmente è tanta la sua voglia di vedere Alessandro che lo cerca ovunque. Si precipita nella porta della stiva della love boat urlando “Amore aprimi!” scardinando parte del rivestimento. Nonostante qualche indizio lasciato su di un tavolo, latorna in casa solo con uno spuntino (i ragazzi in casa hanno dovuto subire una riduzione del budget proprio a causa del freeze non rispettato da ...

