GP Turchia, Hamilton cauto sulle possibilità di rimonta: 'Anche Verstappen ha faticato in Russia' (Di sabato 9 ottobre 2021) L'obiettivo era essere comunque il più veloce per partire più avanti possibile, nonostante una penalità di dieci posizioni già in preventivo. Lewis Hamilton ci è riuscito, risultando il più rapido nel ...

