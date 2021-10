Google “censura” chi rifiuta l’ideologia green (Di sabato 9 ottobre 2021) Incredibile ma vero! Su Google e Youtube non sarà più possibile trarre guadagno da contenuti che contraddicono «il consolidato consenso scientifico sull’esistenza e le cause dei cambiamenti climatici». Si tratta di una delle misure più aggressive di controllo dei contenuti finora intraprese dalle grandi aziende del web. La nota di Google “Ciò include contenuti che fanno riferimento al cambiamento climatico come una bufala o una truffa, affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si sta riscaldando e affermazioni che negano che le emissioni di gas serra o le attività umane contribuiscano al cambiamento climatico”, ha affermato Google. La piattaforma esaminerà il contesto in cui sono state fatte le affermazioni, differenziando tra contenuti che affermano un’affermazione falsa come un fatto, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 ottobre 2021) Incredibile ma vero! Sue Youtube non sarà più possibile trarre guadagno da contenuti che contraddicono «il consolidato consenso scientifico sull’esistenza e le cause dei cambiamenti climatici». Si tratta di una delle misure più aggressive di controllo dei contenuti finora intraprese dalle grandi aziende del web. La nota di“Ciò include contenuti che fanno riferimento al cambiamento climatico come una bufala o una truffa, affermazioni che negano che le tendenze a lungo termine mostrino che il clima globale si sta riscaldando e affermazioni che negano che le emissioni di gas serra o le attività umane contribuiscano al cambiamento climatico”, ha affermato. La piattaforma esaminerà il contesto in cui sono state fatte le affermazioni, differenziando tra contenuti che affermano un’affermazione falsa come un fatto, ...

