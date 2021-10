Gli odori e le fragranze sono le vere opere d’arte totali che producono desiderio (Di sabato 9 ottobre 2021) Chi prevedeva o temeva la smaterializzazione dell’arte attraverso gli Nft (Non-fungible token) con opere d’arte diventate QR Code, codici a barre e crypto mutazioni è già in ritardo. L’arte secondo Anicka Yi, artista di origini coreane trapiantata negli Stati Uniti, può essere anche un semplice odore, un profumo, un puzzo. Lo dimostrerà nell’immensa Turbine Hall della Tate Modern a Londra, con il suo nuovo progetto commissionato da Hyundai. I visitatori, se il Covid non gli ha mandato in tilt l’olfatto, annuseranno arte anziché guardarla. odori e fragranze umane, femminili probabilmente, di pelli e parti intime, possibilmente pulite, anche se l’artista considera patologica l’ossessione occidentale con la pulizia. Gli anticorpi nel pulito s’indeboliscono, muoiono. Nel sudore e nelle secrezioni, come soldati nel fango ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Chi prevedeva o temeva la smaterializzazione dell’arte attraverso gli Nft (Non-fungible token) condiventate QR Code, codici a barre e crypto mutazioni è già in ritardo. L’arte secondo Anicka Yi, artista di origini coreane trapiantata negli Stati Uniti, può essere anche un semplice odore, un profumo, un puzzo. Lo dimostrerà nell’immensa Turbine Hall della Tate Modern a Londra, con il suo nuovo progetto commissionato da Hyundai. I visitatori, se il Covid non gli ha mandato in tilt l’olfatto, annuseranno arte anziché guardarla.umane, femminili probabilmente, di pelli e parti intime, possibilmente pulite, anche se l’artista considera patologica l’ossessione occidentale con la pulizia. Gli anticorpi nel pulito s’indeboliscono, muoiono. Nel sudore e nelle secrezioni, come soldati nel fango ...

